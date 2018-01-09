ВКС РФ поддержали наступление «Тигров» в районе Абу ад-Духур провинции Идлиб

Идлиб, 9 января. ВКС РФ обеспечили правительственным войскам Сирии освобождение новых населенных пунктов в провинции Идлиб.

Арабское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило, что элитная бригада Сирийской арабской армии при поддержке российской военной авиации в течение 72 часов значительно продвинулась в провинции Идлиб. «Силы Тигра» зачистили от боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) не менее 14 населенных пунктов.

По данным военных источников спецназу сирийской армии удалось освободить в Идлибе территорию площадью в 400 квадратных километров. В настоящий момент передовые подразделения от базы Абу ад-Духур отделяют порядка трех километров. Ранее сообщалось, что бывшая авиационная база Абу ад-Духур уже несколько лет удерживается боевиками «Джебхат ан-Нусры», поддержка ВКС РФ позволила правительственным войскам и их союзникам вплотную подойти к стратегически важному объекту.

1 Организация запрещена на территории РФ.