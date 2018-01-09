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#Соцсети
«Россия, спаси нас»: иностранцы в соцсетях восхитились мощью армии РФ
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    «Россия, спаси нас»: иностранцы в соцсетях восхитились мощью армии РФ

    10:46  9 Января 2018  /обновлено: 10:47  09 Января 2018
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    «Россия, спаси нас»: иностранцы в соцсетях восхитились мощью армии РФ

    Москва, 9 января. Опубликованный на Youtube видеоролик с кадрами учений российских Вооруженных сил вызвал восхищенную реакцию у иностранных пользователей социальных сетей. В комментариях к кадрам, на которых запечатлена мощь российского оружия, многие из посмотревших видеоролик иностранцев попросили Россию «спасти их от США».

    Отклики на видеоролик, набравший более 300 тысяч просмотров, пришли из самых разных стран мира — от Сербии, жители которой традиционно дружественно настроены по отношению к России, до далекой Индонезии.

    «Спасибо, Россия! — пишет один из пользователей. — Слава славянам из Словакии. Мы братья. НАТО, ЕС, правительство США — это террор!»

    «Россия и Сербия вместе до смерти! — откликнулся на ролик другой. — Крым это Россия, Косово это Сербия!»

    «Россия, спаси нас»: иностранцы в соцсетях восхитились мощью армии РФ

    Стоит отметить, что восхищенные отзывы и призывы «спасти от Америки» пришли не только из дружественных России стран, но и из стран НАТО — Германии, Турции, Польши и даже Канады.

    «Россия-мать, спаси нас! — пишет пользователь из Швейцарии. — Мы в Европе приветствуем Путина! Великая страна, великий президент, великая армия, великий народ и культура».

    «Россия, не могла бы ты уничтожить США… постскриптум — я из Канады», — пишет один из пользователей Youtube.

    «Россия, спаси нас»: иностранцы в соцсетях восхитились мощью армии РФ 

    «Россия спаси нас, в Италии любят Россию, спасите Евросоюз!» — пишет итальянец.

    «Привет России из Турции. Россия добрый, сильный и надежный друг. Турция с Россией! — пишет турецкий пользователь. — Когда США и Европа начали экономическую войну против России, мы помогли нашему другу — России. Не волнуйся, Россия, Турция всегда даст лимон для твоей водки!»

    Автор: Валентин Меликов
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