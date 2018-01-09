«Россия, спаси нас»: иностранцы в соцсетях восхитились мощью армии РФ 

Москва, 9 января. Опубликованный на Youtube видеоролик с кадрами учений российских Вооруженных сил вызвал восхищенную реакцию у иностранных пользователей социальных сетей. В комментариях к кадрам, на которых запечатлена мощь российского оружия, многие из посмотревших видеоролик иностранцев попросили Россию «спасти их от США».

Отклики на видеоролик, набравший более 300 тысяч просмотров, пришли из самых разных стран мира — от Сербии, жители которой традиционно дружественно настроены по отношению к России, до далекой Индонезии.

«Спасибо, Россия! — пишет один из пользователей. — Слава славянам из Словакии. Мы братья. НАТО, ЕС, правительство США — это террор!»

«Россия и Сербия вместе до смерти! — откликнулся на ролик другой. — Крым это Россия, Косово это Сербия!»

Стоит отметить, что восхищенные отзывы и призывы «спасти от Америки» пришли не только из дружественных России стран, но и из стран НАТО — Германии, Турции, Польши и даже Канады.

«Россия-мать, спаси нас! — пишет пользователь из Швейцарии. — Мы в Европе приветствуем Путина! Великая страна, великий президент, великая армия, великий народ и культура».

«Россия, не могла бы ты уничтожить США… постскриптум — я из Канады», — пишет один из пользователей Youtube.

«Россия спаси нас, в Италии любят Россию, спасите Евросоюз!» — пишет итальянец.