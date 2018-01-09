Вывод секретного военного спутника США с помощью Falcon 9 потерпел неудачу

Вашингтон, 9 января. Ракета-носитель Falcon 9 не смогла вывести на орбиту секретный военный спутник США Zuma.

Компания Илона Маска SpaceX на данный момент анализирует, из-за чего вывод на космическую орбиту военного спутника потерпел крах. Подчеркивается, что в настоящее время сотрудники организации не выявили неполадок в ракете-носителе.

Как пишет Reuters, по предварительным данным, спутник не смог отделиться от второй ступени ракеты. Предполагается, что он или разрушился в космосе, или упал в океан. Falcon 9 должна была вывести на орбиты секретный военный спутник Zuma.

More photos from yesterday's Falcon 9 launch and first stage landing https://t.co/095WHX44BX pic.twitter.com/fy1az5xIXx — SpaceX (@SpaceX) January 9, 2018

8 января около четырех часов утра по московскому времени ракета-носитель успешно стартовала с американской базы, расположенной на мысе Канаверал. Первая ступень Falcon 9 после пуска в штатном режиме вернулась на землю, передает «Свободная пресса».