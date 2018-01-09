СМИ узнали о поставках российского газа в США

Вашингтон, 9 января. В Соединенные Штаты доставят первую партию российского газа с «Ямала СПГ».

По данным газеты «Коммерсантъ», транспортирующий сжиженный природный газ танкер Gaselys французской фирмы Engie направляется из порта Великобритании в американский терминал Everett, который расположен около Бостона.

Согласно информации источников издания, Gaselys транспортирует именно российское голубое топливо.

Отмечается, что танкер встал на загрузку в британском порту после того, как в конце декабря минувшего года там разгрузился танкер «Кристоф де Маржери» с первой партией российского СПГ.

Уточняется, что танкер Gaselys прибудет в США 22 января.

Сообщается, что «такую сделку» приняли решение заключить по причине увеличения стоимости газа на восточном побережье США до рекордных 6,3 тысячи долларов.