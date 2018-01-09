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Украина
Ярош пообещал вернуть Украине «оккупированную Кубань»
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    Ярош пообещал вернуть Украине «оккупированную Кубань»

    10:43  9 Января 2018  /обновлено: 10:43  09 Января 2018
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    Ярош пообещал вернуть Украине «оккупированную Кубань»

    Киев, 9 января. Экс-глава запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор»1 Дмитрий Ярош пообещал, что Украина вернет все «этнические земли» и в их числе «оккупированную Кубань». Об этом Ярош рассказал на своей странице в Facebook.

    «Мы – украинцы – обязательно вернем оккупированные Московией Донбасс, Крым, Кубань и другие украинские этнические земли. Потому что с нами правда, а следовательно, с нами Бог!» — написал бывший руководитель «Правого сектора».

    Ярош отметил, что, по его мнению, Украина одержит верх в «войне добра и зла», потому что она непобедима. Экс-глава «Правого сектора» подчеркнул, что на Украине «куча проблем», но все они со временем будут решены.

    По мнению Яроша, сейчас, во время тотальной глобализации, очень важно, что десятки миллионов украинцев живут по всему миру. Они, считает Ярош, «готовы вести борьбу на своей земле и за ее пределами».     

    Напомним, в период с 2013 по 2015 год Ярош являлся главой признанной в России экстремистской организации «Правый сектор». В 2014 СК РФ возбудил в отношении Яроша уголовное дело в связи с его участием в террористической деятельности. Впоследствии он также был объявлен в поиск Интерполом. 

    Отметим, Ярош широко известен своими популистскими высказываниями и националистическими лозунгами. Он с 2014 года с завидным постоянством заявляет о том, что Украина вот-вот вернет контроль над территориями ДНР и ЛНР, а также «решит крымский вопрос».    

    В октябре экс-глава «Правого сектора» в частности рассказал, что для захвата Крыма ВСУ придется использовать танки и самолеты.

    Комментируя это заявление одиозного националиста, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что, во-первых, Ярош всего лишь провокатор, «делающий себе рекламу на чужой крови», а во-вторых, что никакой даже теоретической возможности захватить Крым или любую другую российскую территорию у Украины нет. В Киеве прекрасно понимают, что для противостояния России у Украины нет ни техники, ни авиации, ни грамотного руководства, подчеркнул Клинцевич.     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #украина #кубань #ярош #земли
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