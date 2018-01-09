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«Бейте, это ваши!»: освобожденный ополченец рассказал, зачем украинских пилотов посадили на крышу в Горловке
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    «Бейте, это ваши!»: освобожденный ополченец рассказал, зачем украинских пилотов посадили на крышу в Горловке

    10:23  9 Января 2018  /обновлено: 10:23  09 Января 2018
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    «Бейте, это ваши!»: освобожденный ополченец рассказал, зачем украинских пилотов посадили на крышу в Горловке

    Донецк, 9 января. Освобожденный из плена житель Горловки, шахтер и ополченец Андрей Малаклиев рассказал о как Киев начал операцию в Донбассе и как украинские власти пытались устроить майдан в Горловке в 2014 году.

    Малаклиев, родившийся и выросший в районе донбасского населенного пункта Горловка, одним из первых встал в ряды ополченцев. По его словам, в 2014 году после того, как в Киеве произошла смена власти, Донбасс подвергся репрессиям за русский язык. Вместе со своими земляками Малаклиев поднялся, чтобы отстоять право на родной язык и отказ от евроинтеграции.

    «Мы не могли пассивно ждать, пока нас начнут насильно «затаскивать» в ЕС, лишать нашей истории, религии», — сообщил Малаклиев в интервью сетевому изданию «ПолитНавигатор».

    По его словам, Киев пытался провести в Донбассе майдан, для чего националистов, которых в родной Малаклиеву Горловке не было изначально, везли изо всех областей Украины.

    «Бейте, это ваши!»: освобожденный ополченец рассказал, зачем украинских пилотов посадили на крышу в Горловке

    «Везли их для провокаций со всех областей Украины, но попытки устроить майдан в Горловке были сразу пресечены. Обошлось без крови – майданщиков просто вывезли за черту города и выбросили посреди поля», — отметил освобожденный.

    Первой организацией сопротивления жителей Донбасса стало, как отметил Малаклиев, ополчение «Беса» — Игоря Безлера. Его ряды и пополнил вместе с другими местными жителями бывший шахтер. Как подчеркнул Малаклиев, несмотря на заявления Киева, против ВСУ выступали обычные люди.

    «В то время, хоть Киев и кричал на весь мир, что против ВСУ воюет спецназ России, на самом деле с Украиной воевали обычные люди, в основном, как и я, шахтеры», — рассказал он.

    «Бейте, это ваши!»: освобожденный ополченец рассказал, зачем украинских пилотов посадили на крышу в Горловке

    Малаклиев отметил, что в начале конфликта Киев избегал кровопролитных боестолкновений пехоты, предпочитая «работать по гражданским позициям», чтобы сохранить живую силу и технику. Остановить уничтожение ВСУ мирных жителей не удавалось.

    «Помню, «Бес» тогда посадил на крыши гражданских многоэтажек пленных украинских летчиков. На крышах написали – «бейте, это ваши!». Увы, украинские каратели продолжали бомбить мирный город, но с толку их сбило», — сообщил ополченец.

    По словам Малаклиева, особенную вражду Киев испытывал к жителям Горловки и сторонникам Безлера, поскольку именно они «оказывали самую кровавую и отчаянную оборону» и «уничтожили передовые силы противника». Это сказалось и тогда, когда Малаклиев оказался в плену у украинской стороны. Как отметил ополченец, тогда ему «вспомнили все»: били и пытали до потери сознания.

    «Бейте, это ваши!»: освобожденный ополченец рассказал, зачем украинских пилотов посадили на крышу в Горловке

    В плену Малаклиев пробыл 2,8 года, ему уже не верилось, что минские соглашения сработают. Теперь ополченец привыкает к нормальной жизни, ждет возвращения в семью после реабилитации в госпитале и верит, что победа будет за Донбассом.

    Напомним, Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. С тех пор, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек. Несмотря на попытки мирового сообщества урегулировать ситуацию, ВСУ регулярно проводят обстрелы территорий Донбасса, нарушая минские соглашения.

    В конце декабря между Донбассом и Киевом состоялся первый масштабный обмен пленными. Украинская сторона вернула в ДНР и ЛНР 238 человек, в Киев направили 73 человека.

    Автор: Алексей Громов
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    #всу #донбасс #ополчение #горловка
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