18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
СМИ назвали новую должность Мутко
Новости Сирии
В Госдуме рассказали, как успехи ВКС РФ в Сирии изменили отношение Саудовской Аравии к Москве
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Госдуме рассказали, как успехи ВКС РФ в Сирии изменили отношение Саудовской Аравии к Москве

    10:18  9 Января 2018  /обновлено: 10:21  09 Января 2018
    1017

    Эр-Рияд признает дипломатию Москвы: в Госдуме отреагировали на возможность сокращения помощи оппозиции Сирии

    Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в декабре посоветовал умеренной сирийской оппозиции сосредоточиться не на противостоянии с официальным Дамаском, а на достижении политического урегулирования на конференции в Сочи, сообщают западные СМИ. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин рассказал, что такая постановка вопроса стала возможной благодаря российской дипломатии.

    Как пишет Foreign Policy, ссылаясь на представителей оппозиции и дипломатические источники, аль-Джубейр заявил, что оппозиции необходимо тщательно подготовиться к предстоящему в январе Конгрессу национального диалога, чтобы «достигнуть соглашения по политическим преобразованиям». Кроме того, глава МИД Саудовской Аравии отметил, что Эр-Рияд может сократить военную поддержку оппозиции, которая пытается свергнуть президента Сирии Башара Асада.

    Российская дипломатия

    Эр-Рияд признает дипломатию Москвы: в Госдуме отреагировали на возможность сокращения помощи оппозиции Сирии

    Депутат Государственной думы Юрий Швыткин выразил уверенность, что стороны конфликта видят роль России по урегулированию ситуации на территории Сирийской Арабской Республики (САР).

    «Возможность прекращения военной поддержки сирийской оппозиции говорит о том, что Эр-Рияд признает дипломатию Москвы. Россия всегда была нацелена на политическое урегулирование в Сирии. Кроме того, мы использовали соответствующие силы против террористов. Россия готова договариваться со всеми, кроме террористов, боевиков «Исламского государства»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ, — Прим. ФАН).

    И, конечно же, то, что некоторые страны проявляют заинтересованность в политическом урегулировании сирийского кризиса, не может не радовать. Они видят успехи российских ВКС против террористических группировок в Сирии. Сегодня они отказываются от свержения Башара Асада. Это очень положительный момент. Сейчас главные вопросы: политическое урегулирование и восстановление страны», — рассказал Юрий Швыткин.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сирия #алеппо #иг #дамаск #вкс рф #игил
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Песков: Оставшихся в Сирии сил РФ достаточно для отражения атак боевиков

      11:35 9 Января 2018 367
      Читать
      11:08
      Сегодня

      Санкционный маневр: Франция нашла «лазейку» для сотрудничества с Россией
      10:18
      Сегодня

      СМИ назвали причастную к атаке на базу «Хмеймим» группировку
      10:12
      Сегодня

      СМИ узнали о поставках российского газа в США
      7:39
      Сегодня

      КНДР на Олимпиаде в Южной Корее представит высокопоставленная делегация
      5:29
      Сегодня

      Начались переговоры между КНДР и Южной Кореей

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018 4644

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      5631

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      10818

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      10711

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      11596
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Европа устала: эксперт отреагировал на «маневры» Франции в рамках антироссийских санкций

      Европа устала: эксперт отреагировал на «маневры» Франции в рамках антироссийских санкций

      12:15   9 Января 2018
      55
      Песков прокомментировал начало прямого диалога Сеула и Пхеньяна

      Песков прокомментировал начало прямого диалога Сеула и Пхеньяна

      12:03   9 Января 2018
      70
      Песков: Предвыборный штаб Путина будет сформирован в ближайшее время

      Песков: Предвыборный штаб Путина будет сформирован в ближайшее время

      11:34   9 Января 2018
      42
      Сирия: САА сообщила о нанесении Израилем ударов под Дамаском

      Сирия: САА сообщила о нанесении Израилем ударов под Дамаском

      9:53   9 Января 2018
      6855