В Госдуме рассказали, как успехи ВКС РФ в Сирии изменили отношение Саудовской Аравии к Москве

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в декабре посоветовал умеренной сирийской оппозиции сосредоточиться не на противостоянии с официальным Дамаском, а на достижении политического урегулирования на конференции в Сочи, сообщают западные СМИ. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин рассказал, что такая постановка вопроса стала возможной благодаря российской дипломатии.

Как пишет Foreign Policy, ссылаясь на представителей оппозиции и дипломатические источники, аль-Джубейр заявил, что оппозиции необходимо тщательно подготовиться к предстоящему в январе Конгрессу национального диалога, чтобы «достигнуть соглашения по политическим преобразованиям». Кроме того, глава МИД Саудовской Аравии отметил, что Эр-Рияд может сократить военную поддержку оппозиции, которая пытается свергнуть президента Сирии Башара Асада.

Российская дипломатия

Депутат Государственной думы Юрий Швыткин выразил уверенность, что стороны конфликта видят роль России по урегулированию ситуации на территории Сирийской Арабской Республики (САР).

«Возможность прекращения военной поддержки сирийской оппозиции говорит о том, что Эр-Рияд признает дипломатию Москвы. Россия всегда была нацелена на политическое урегулирование в Сирии. Кроме того, мы использовали соответствующие силы против террористов. Россия готова договариваться со всеми, кроме террористов, боевиков «Исламского государства»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ, — Прим. ФАН).

И, конечно же, то, что некоторые страны проявляют заинтересованность в политическом урегулировании сирийского кризиса, не может не радовать. Они видят успехи российских ВКС против террористических группировок в Сирии. Сегодня они отказываются от свержения Башара Асада. Это очень положительный момент. Сейчас главные вопросы: политическое урегулирование и восстановление страны», — рассказал Юрий Швыткин.

1 Организация запрещена на территории РФ.