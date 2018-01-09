Сирия: САА сообщила о нанесении Израилем ударов под Дамаском

Дамаск, 9 января. Ранним утром во вторник Израиль нанес три ракетных удара по военным объектам, которые расположены под Дамаском. Как сообщили государственному телеканалу SANA военные источники, удары были нанесены по объектам в районе Эль-Катифа.

Командование Сирийской арабской армии сообщило о том, что Израилем были запущены четыре ракеты из района города Тверия, одну из которых удалось сбить, а другие взорвались возле позиций сирийской армии, нанеся материальный урон.

Кроме того, несколько ракет были запущены самолетами ВВС Израиля с территории Ливана по целям в районе Эль-Катифы и поразили одну из них. Сирийскими средствами ПВО были также сбиты две ракеты, запущенные армией Израиля с оккупированной территории Голанских высот по территории Сирии.

Отметим, ранее Израиль неоднократно предпринимал одиночные обстрелы военных целей на территории Сирии, в особенности прилегающей к занятой Израилем части Голанских высот. Тель-Авив мотивировал обстрелы операциями против сил Ирана и «Хезболлы» на территории Сирии, подчеркивая, что не стремится к военному конфликту с Дамаском.