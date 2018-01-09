Топилин заявил о необходимости пересмотреть потребительскую корзину

Москва, 9 января. В потребительскую корзину нужно включить больше мясных и рыбных продуктов. Об этом заявил во вторник глава министерства труда и социальной защиты населения РФ Максим Топилин.

Как отметил российский министр, потребительскую корзину нужно пересмотреть, потому что «качественный состав набора продуктов питания в ней отстает от норм здорового питания».

По мнению Топилина, в нынешней корзине избыток хлеба и картофеля, но в то же время маленькое количество мяса и рыбы, пишет «Российская газета».

«Приблизить набор продуктов питания к оптимальному — основная цель новой потребительской корзины», — передает «URA.RU» слова министра.

Напомним, в конце декабря президент России Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому увеличивается минимальный размер оплаты труда с 1 января до 9489 рублей в месяц.