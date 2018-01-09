Сбор подписей за выдвижение Путина стартовал в Амурской области

Благовещенск, 9 января. В столице Амурской области начали работу три мобильных пункта по сбору подписей в поддержку выдвижения действующего Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году. Поставить подписи могут все желающие посетители благовещенского ТРЦ «Острова», «Амурской ярмарки» и Центрального универмага.

По словам представителя регионального избирательного штаба Лианы Барнасян, в некоторых случаях людям приходится объяснять, что для предстоящих выборов Владимиру Путину необходимо получить 300 тысяч подписей со всей России, поскольку он идет на выборы в качестве самовыдвиженца.

«В основном подходят люди, которые собираются голосовать за Владимира Путина, — рассказала Барнасян «Амурской правде». — Цифры, сколько должны собрать именно в Благовещенске нет, но чем больше, тем лучше».

Кроме мобильных пунктов сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина представители избирательного штаба будут проводить обход. Сбор подписей в Благовещенске будет продолжаться до 25 января.