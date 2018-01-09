Токио приветствует желание КНДР участвовать в ОИ-2018, но сохранит давление на Пхеньян

Токио, 9 января. Япония высоко оценивает намерение Северной Кореи участвовать в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, но полагает, что нужно сохранить давление на КНДР из-за не прекращающегося развития ракетной и ядерной программ. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга.

Он подчеркнул, что «Олимпиада и Паралимиада — это праздник мира».

«Ядерные и ракетные разработки КНДР угрожают миру и безопасности Японии и всего региона в целом», — отметил он, добавив, что Токио приветствует желание Пхеньяна принять участие в Играх-2018.

Есихидэ Суга подчеркнул, что Япония совместно с Сеулом и Вашингтоном собирается продолжать оказывать давление на северокорейские власти с целью «заставить их изменить свою политику», передает ТАСС.

Напомним, первый раунд диалога по нормализации ситуации между Сеулом и Пхеньяном стартовал во вторник утром.

Ранее американский вице-президент Майк Пенс заявил, что США продолжат оказывать давление на Пхеньян.