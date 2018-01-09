Более 10 человек пострадали во время пожара в доме на Манхэттене

Нью-Йорк, 9 января. Около 14 человек пострадали во время пожара в многоквартирном доме на Манхэттене в Нью-Йорке, сообщили источники в местном управлении пожарной охраны.

В центре Нью-Йорка, в районе Манхеттэн, загорелся многоквартирный дом. По некоторым данным, возгорание произошло на втором этаже одного из зданий в северной части района. Подчеркивается, что всего в здании 133 квартиры.

Как сообщили источники в экстренных службах города, в инциденте пострадали минимум 14 человек, однако их жизни ничего не угрожает.

#FDNY members remain on scene of the 5-alarm fire, 775 Riverside Dr. Manhattan. pic.twitter.com/SWfEg6tb9x — FDNY (@FDNY) January 8, 2018

Накануне сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Тюмени выясняют обстоятельства гибели человека при пожаре в жилом доме.