Сирия сегодня: коалиция США несет потери, обстановка в зонах деэскалации

Сирия, 9 января. Саудовская Аравия планирует сократить поддержку сирийской оппозиции. Международная антитеррористическая коалиция во главе с Соединенными Штатами несет потери. В министерстве обороны рассказали об обстановке в зонах деэскалации. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Поддержка оппозиции

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в декабре прошлого года посоветовал сирийской оппозиции сфокусировать свои силы не на противостоянии с официальным Дамаском и президентом Сирийской Арабской Республики (САР) Башаром Асадом, а на достижении политического урегулирования в стране на конференции в Сочи, которая пройдет в январе. Об этом сообщают западные СМИ, ссылаясь на источники в оппозиции и на дипломатических чиновников.

По мнению аль-Джубейра, если сирийская оппозиция сможет более тщательно подготовиться к переговорам, то она сможет быть «в лучшем положении, чтобы достигнуть соглашения по политическим преобразованиям».

Как утверждают журналисты, оппозиция уже лишилась тайной поддержки Соединенных Штатов. «Позиция Саудовской Аравии подчеркивает успех российской дипломатии в формировании будущего послевоенной Сирии», — отмечает издание Foreign Policy.

Потери коалиции

Международная коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) сообщила о гибели одного из своих военнослужащих.

«Военнослужащий коалиции погиб 8 января в результате инцидента, не связанного с боевыми действиями», — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

Отмечается, что имя военного и обстоятельства его гибели будут «опубликованы по желанию властей соответствующей страны». В настоящий момент проводится расследование обстоятельств инцидента.

Напомним, коалиция во главе с Соединенными Штатами с 2014 года проводит на территории САР операцию против «Исламского государства», действуя без разрешения официального Дамаска.

Обстановка в зонах деэскалации

Координационный центр Российской Федерации, Турции и Ирана за двое суток зафиксировал нарушение режима прекращения огня в провинции Идлиб, но в целом обстановка стабильная. Об этом сообщил генерал-майор Юрий Евтушенко в ходе брифинга российского Центра примирения враждующих сторон на территории САР.

«В течение двух суток российско-иранско-турецким совместным Координационным центром продолжали фиксироваться отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинции Идлиб. В целом обстановка в зонах деэскалации остается стабильной», — заявил он.

Евтушенко добавил, что было подписано соглашение о присоединении к режиму прекращения огня населенного пункта Шасмин провинции Хомс.

1 Организация запрещена на территории РФ.