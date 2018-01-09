КНДР направит на зимние ОИ-2018 демонстрационную команду по тхэквондо

Пхеньян, 9 января. Северная Корея может направить на зимние Игры-2018, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане, демонстрационную сборную по тхэквондо. Об этом передает агентство France Press.

«Пхеньян предложил направить свою делегацию из членов национального олимпийского комитета, атлетов, болельщиков, а также демонстрационную команду по тхэквондо и журналистов на зимние Олимпийские игры», — заявил заместитель южнокорейского министра по объединению Чхун Хэ Сун.

Напомним, ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын допустил возможность участия в Играх спортсменов страны. Сеул одобрил такое решение Пхеньяна. Стороны договорились провести переговоры на высоком уровне во вторник, 9 января.

Зимняя Олимпиада-2018 стартует 9 февраля в Пхенчхане.