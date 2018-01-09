Сирия: саперы из РФ подготовили 93 специалиста по разминированию в Хомсе

Хомс, 9 января. Российские специалисты закончили подготовку очередной группы сирийских саперов, которые будут принимать участие в разминировании освобожденных от террористов территорий в Сирии. Церемония выпуска прошла в Международном противоминном центре в сирийской провинции Хомс.

Программа обучения поиску и обезвреживанию взрывных устройства проходила в течение месяца. Подготовку у российских инструкторов в Международном противоминном центре получили 93 специалиста.

«Мы выражаем большую благодарность российской армии за помощь в разминировании нашей территории и подготовку сирийских саперов. Это поможет мирным жителям побыстрее вернуться в свои дома», — передает ТАСС слова главы инженерных войска армии САР Абдул Керима Адери.

С апреля 2017 года, когда в Хомсе был открыт центр по обучению саперов, российские специалисты подготовили около 900 человек. Выпускники курсов получили произведенные в России миноискатели и защитную экипировку саперов.