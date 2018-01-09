Рособрнадзор назовет школы, завышающие оценки ученикам

Москва, 9 января. Рособрнадзор начал проверку школ на объективность при выставлении оценок ученикам за выполнение Всероссийских проверочных работ.

Список школ, которые баллы за данную работу завышают, ведомство планирует обнародовать, сообщил в интервью «Российской газете» глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Он уточнил, что в настоящее время результаты анализа объективности проведения Всероссийских проверочных работ направлены в регионы. В 2018 году школы, где ученикам продолжат выставлять оценки, не соответствующие действительности, будут открыто названы.

Как сообщил Кравцов, в наступившем году Рособрнадзор также продолжит исследовать качество образования в российских вузах, поскольку в настоящее время знания выпускников не соответствуют в полной мере требованиям работодателей, уточняет агентство «Ридус».

Напомним, Рособрнадзор регулярно проводит проверки высших учебных заведений. Так, как сообщало URA.RU, в октябре ведомство запретило прием студентов в Академию туризма и международных отношений в Екатеринбурге и в институт мировой экономики и бизнеса «Планета» в Сургуте.