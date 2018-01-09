Apple выпустила обновление iOS для ликвидации уязвимости Spectre

Нью-Йорк, 9 января. Американская корпорация Apple оперативно отреагировала на сообщения об обнаружении критических важных уязвимостей в процессорах от Intel, AMD и AMR, одна из которых получила название Spectre («Призрак»). В выпущенном обновлении операционной системы iOS 11 приняты меры для ликвидации или максимального сокращения опасности для личных данных пользователей продукции «яблочной» корпорации.

На данный момент Apple не раскрывает подробности внесенных в операционную систему изменений — «пока не будет проведено полное расследование по обнаруженным уязвимостям и пока не станут доступны обновления, которые полностью решат проблему» с уязвимостью программного ядра, взаимодействующего с процессорами, сообщили в компании.

Ранее, как сообщало Ura.ru, в Apple признали, что все компьютеры и смартфоны, выпускаемые компанией, страдают от уязвимостей, связанных с программными средствами обращения к процессору изделия.