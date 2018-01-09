Донецк, 9 января. Украинские силовики семь раз обстреляли территорию ДНР за сутки. Об этом рассказали в оперативном командовании Донецкой народной республики.

Отмечается, что под огонь ВСУ попали несколько населенных пунктов. Это Спартак, Докучаевск, Зайцево, Крутая Балка. Киевские военные применили минометы, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

Напомним, ранее контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе договорилась о введении режима прекращения огня в период новогодних и рождественских праздников. Режим вступил в силу 23 декабря.

Ранее URA.ru писало, что украинцы перебросили танки и диверсантов на линию соприкосновения в ЛНР.