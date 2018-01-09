Глава Росздравнадзора рассказал, когда в аптеках не останется контрафакта

Москва, 09 января. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, когда в российских аптеках не останется контрафакта.

По словам чиновника, избавиться от фальсификата в лицензированных сетях аптек планируется к 2021 году. Это произойдет во многом благодаря новой системе маркировки медикаментов.

«К концу 2020 года мы уже планируем достичь таких результатов на лицензируемом фармрынке. Тем более что будет работать система маркировки медикаментов», — заявил Мурашко в интервью «Известиям».

При этом глава Росздравнадзора, подводя итоги прошлого года, заявил, что в 2017-м по сравнению с 2016-м и 2015-м годами количество поддельных лекарственных препаратов в обороте снизилось более чем в 2 раза.