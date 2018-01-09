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Политика
Зачем ей такое бремя: эксперт объяснила, почему РФ не нужны ни Прибалтика, ни Польша
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    Зачем ей такое бремя: эксперт объяснила, почему РФ не нужны ни Прибалтика, ни Польша

    9:08  9 Января 2018  /обновлено: 9:08  09 Января 2018
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    Зачем ей такое бремя: эксперт объяснила, почему РФ не нужны ни Прибалтика, ни Польша

    Москва, 9 января. Политолог Каринэ Геворгян убеждена, что Запад не должен излишне «демонизировать» Российскую Федерацию. Об этом она заявила в интервью чешскому изданию ParlamentnListy.cz.

    Как отметила политолог, миф о завоевании территорий никак не относится к России, поскольку это самое большое государство на планете.

    «Удержать такую громадину под единым управлением практически невозможно», — отметила эксперт.

    По словам специалиста, Гитлер был явно «наивным человеком», полагая, что он способен удержать под контролем такую страну вплоть до Дальнего Востока.

    Зачем ей такое бремя: эксперт объяснила, почему РФ не нужны ни Прибалтика, ни Польша

    Однако никто кроме русских не смог бы жить, к примеру, в Сибири, напомнила она.

    Политолог уверена, что Европе вовсе не стоит бояться так называемой «российской агрессии», о которой не устает говорить Запад.

    Зачем ей такое бремя: эксперт объяснила, почему РФ не нужны ни Прибалтика, ни Польша

    Геворгян отметила, что РФ заинтересована в процветании Европейского союза, странам которого можно продавать нефть и газ.

    «Зачем России такое бремя? России не нужна ни Чехия, ни Словакия, ни Польша, ни Прибалтика, потому что нам пришлось бы вас кормить и продавать вам газ по внутренним ценам. А мы этого не хотим», — резюмировала политолог.

    Напомним, ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев объяснил, зачем США навязывают образы стран-агрессоров.

    Автор: Дана Балан
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    #россия #сша #запад #чехия #политика
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