Зачем ей такое бремя: эксперт объяснила, почему РФ не нужны ни Прибалтика, ни Польша

Москва, 9 января. Политолог Каринэ Геворгян убеждена, что Запад не должен излишне «демонизировать» Российскую Федерацию. Об этом она заявила в интервью чешскому изданию ParlamentnListy.cz.

Как отметила политолог, миф о завоевании территорий никак не относится к России, поскольку это самое большое государство на планете.

«Удержать такую громадину под единым управлением практически невозможно», — отметила эксперт.

По словам специалиста, Гитлер был явно «наивным человеком», полагая, что он способен удержать под контролем такую страну вплоть до Дальнего Востока.

Однако никто кроме русских не смог бы жить, к примеру, в Сибири, напомнила она.

Политолог уверена, что Европе вовсе не стоит бояться так называемой «российской агрессии», о которой не устает говорить Запад.

Геворгян отметила, что РФ заинтересована в процветании Европейского союза, странам которого можно продавать нефть и газ.

«Зачем России такое бремя? России не нужна ни Чехия, ни Словакия, ни Польша, ни Прибалтика, потому что нам пришлось бы вас кормить и продавать вам газ по внутренним ценам. А мы этого не хотим», — резюмировала политолог.

Напомним, ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев объяснил, зачем США навязывают образы стран-агрессоров.