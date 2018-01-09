Сирия может перенять у Ингушетии опыт адаптации бывших боевиков

Москва, 9 января. Власти Ингушетии готовы поделиться с Сирией своим опытом в деле возвращения бывших участников незаконных вооруженных формирований к мирной жизни. По словам главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, республики российского Северного Кавказа успели накопить огромный опыт в деле адаптации экс-боевиков к мирной жизни.

«И у нас, и у других республик Северного Кавказа есть колоссальный опыт, и, конечно, мы готовы им поделиться, — заявил Евкуров. — Кроме того, я думаю, огромный опыт накоплен в Национальном антитеррористическом комитете».

В беседе с РИА Новости глава северокавказской республики отметил, что в Москве успел обсудить этот вопрос с послом Сирии в РФ Хаддадом. Специалисты из Ингушетии могут отправиться в Сирию, а сирийские — в Ингушетию, отметил Евкуров, чтобы ознакомиться с вопросом реабилитации бывших членов террористических групп и бандформирований «на местах».

Ранее Ura.ru сообщало о серии террористических нападений на территории Сирии — в результате серии взрывов в Идлибе погибли более 30 человек.