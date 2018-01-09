Введение безвиза с ЕС не повлияло на количество выехавших в Польшу украинцев

Варшава, 9 января. Введение безвизового режима между Украиной и Евросоюзом с 11 июня 2017 года не оказало значительного влияния на количество украинцев, прибывших в Польшу. Об этом рассказали в управлении по вопросам иностранцев Польши.

Как пишут украинские СМИ, власти Польши не заметили динамики после пяти месяцев введения безвизового режима между Украиной и ЕС. Отмечается, что специалисты сравнили четыре месяца до введения безвизового режима и четыре месяца после. Исследование показало, что прирост украинцев, посещавших Польшу, составил 9%. По мнению экспертов, это является естественным следствием роста количества украинцев, которые посещали родственников, живущих в Польше. К этому числу также относятся украинцы, занятые в Польше на сезонных вакансиях.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна приняла 1,5 миллиона украинцев, большинство из которых – беженцы из Донбасса.