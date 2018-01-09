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Пенс заявил, что США и дальше будут оказывать давление на КНДР
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    Пенс заявил, что США и дальше будут оказывать давление на КНДР

    8:35  9 Января 2018  /обновлено: 8:36  09 Января 2018
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    Пенс заявил, что США и дальше будут оказывать давление на КНДР

    Вашингтон, 09 января. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон и дальше будут оказывать давление на Пхеньян.

    Заявление на тему Пенс сделал, выступая на одной из региональных американских радиостанций, отметив, что США не прекратят давление до тех пор, пока КНДР не откажется от своих ядерных и баллистических программ.

    «Вашингтон оказывает беспрецедентное экономическое и дипломатическое давление на КНДР. И то, что Пхеньян готов сесть за стол переговоров с Сеулом, по моему мнению, является прямым результатом давления», — цитирует вице-президент США телеканал «360».

    Добавим, что сегодня стартовали переговоры по нормализации отношений между Корейской народно-демократической республикой и Республикой Корея.

    Автор: Константин Терехов
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    #сша #кндр #майк пенс
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