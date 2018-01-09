В чем смысл этой канители: в ФЛГР объяснили, почему лыжники РФ могут не поехать на ОИ

Москва, 9 января. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объяснила, почему российские лыжники, пожизненно отстраненные Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Играх, могут не поехать в корейский Пхенчхан даже в случае позитивного вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Мы подавали апелляции на решение федерации об отстранении их на все соревнования под своей эгидой. Получается, что российские отстраненные лыжники не имеют права участвовать в международных соревнованиях и просто не могут отобраться на Игры», — заявила Вяльбе.

Она добавила, что в случае позитивного вердикта CAS российские атлеты просто не поедут в Южную Корею, поскольку им не дали туда отобраться, передает RT.

«Тогда в чем был смысл всей этой канители?» — возмущается глава ФЛГР.

Напомним, в ноябре минувшего года МОК пожизненно отстранил от ОИ четырех российских лыжников.