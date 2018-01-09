Американский телеканал выпустил трейлер пародийного мультсериала про Трампа

Вашингтон, 9 января. Телеканал Showtime выпустил трейлер пародийного мультсериала о президенте США Дональде Трампе.

Как пишут американские СМИ, мультфильм называется «Наш мультяшный президент». По сценарию, за стенами Белого дома, в голове действующего американского лидера и его окружения скрывается безумие.

В мультфильме также появится жена главы государства Меланья Трамп.

Отмечается, что проектом руководит Стивен Кольбер. Мультсериал американские зрители смогут увидеть с 11 февраля.

Ранее «Дни.ру» писало, что Трампа превратили в флаг России. Авторы ролика сделали пародийный трейлер к мультфильму «Эмоджи фильм» про приключения смайликов. В роли российского флага в ленте, как значится в титрах к пародии, выступает Дональд Трамп.