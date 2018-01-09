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Американский телеканал выпустил трейлер пародийного мультсериала про Трампа
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    Американский телеканал выпустил трейлер пародийного мультсериала про Трампа

    8:28  9 Января 2018  /обновлено: 8:28  09 Января 2018
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    Американский телеканал выпустил трейлер пародийного мультсериала про Трампа

    Вашингтон, 9 января. Телеканал Showtime выпустил трейлер пародийного мультсериала о президенте США Дональде Трампе.

    Как пишут американские СМИ, мультфильм называется «Наш мультяшный президент». По сценарию, за стенами Белого дома, в голове действующего американского лидера и его окружения скрывается безумие.

    В мультфильме также появится жена главы государства Меланья Трамп.

    Отмечается, что проектом руководит Стивен Кольбер. Мультсериал американские зрители смогут увидеть с 11 февраля. 

    Ранее «Дни.ру» писало, что Трампа превратили в флаг России. Авторы ролика сделали пародийный трейлер к мультфильму «Эмоджи фильм» про приключения смайликов. В роли российского флага в ленте, как значится в титрах к пародии, выступает Дональд Трамп. 

    Автор: Алия Садыкова
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    #трамп #мультфильм
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