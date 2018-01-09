Тихоокеанский циклон накроет Камчатку снегом

Петропавловск-Камчатский, 9 января. Тихоокеанский циклон подходит к берегам Камчатки. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, он принесет с собой осадки и усиление ветра до 30 метров в секунду.

Циклон окажется у берегов Камчатки ночью 10 января. Отмечается, что в зону действия циклона попадут Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, а также на Елизовский, Усть-Большерецкий районы. Синоптики ожидают в регионе снегопады разной интенсивности. Ожидается, что скорость ветра достигнет 5–30 метров в секунду.

Погодные условия изменятся 11 января. МЧС просит жителей региона принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.

Как писало издание «Ридус», ранее синоптики рассказали о морозах на старый Новый год.