Акционеры призвали Apple спасти детей от одержимости iPhone

Москва, 9 января. Крупнейшие акционеры компании Apple выразили обеспокоенность по поводу постоянно возрастающей зависимости детей от iPhone и призвали создателей гаджетов предпринять меры, ограничивающие такую тенденцию.

Соответствующее открытое письмо компаний Jana Partners CalSTRS было опубликовано информационным агентством Associated Press. В нем акционеры призвали Apple уделять больше внимания заботе о здоровье детей и разработать инструменты, которые помогли бы подрастающему поколению бороться с зависимостью от смартфонов.

В частности, в письме предлагается проконсультироваться со специалистами по развитию детей, чтобы улучшить программное обеспечение гаджетов. Для этого акционеры советуют Apple созвать комиссию из таких экспертов, сообщает канал «Подмосковье 360».

Также в тексте письма приводятся ссылки на научные исследования о негативном влиянии активного использования смартфонов и социальных сетей на психическое и физическое здоровье детей.

Напомним, ранее, как сообщало URA.RU, французские правоохранительные органы начали расследование в отношении компании Apple в связи с подозрением в том, что компания намеренно замедляет работы старых моделей iPhone.