Трампа обвинили в «подрыве свободы СМИ»

Вашингтон, 9 января. Комитет защиты журналистов признал, что глава Белого дома Дональд Трамп больше остальных политиков подрывает свободу СМИ. Это следует из заявления организации, опубликованного во вторник.

«Трамп, в отличие от предыдущих американских президентов, последовательно подрывал позиции национальных СМИ и отказывался поднимать вопрос о ситуации со свободой прессы при общении с репрессивными лидерами», — говорится в заявлении комитета.

По словам правозащитников, при администрации Трампа министерство юстиции Соединенных Штатов не придерживалось курса защиты источников информации корреспондентов, а дипломатическое ведомство страны предложило уменьшить финансирование международных организаций по защите свободы слова, передает ТАСС.

В комитете также считают, что свободе СМИ ставят преграды турецкий и египетский лидеры Реджеп Тайип Эрдоган и Абдель Фаттах ас-Сиси, а также глава КНР Си Цзиньпин.

Ранее Трамп учредил собственную премию СМИ за «фейковые новости».