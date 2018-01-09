«АвтоВАЗ» поднял цены на автомобили в новом году

Москва, 9 января. В наступившем году рекомендованные розничные цены на автомобили, производимые российским концерном «АвтоВАЗ», выросли на 2–3%.

Изменения в стоимости коснулись нескольких марок — седанов Lada Vesta и Lada Granta, а также кроссовера Xray. Соответствующая информация была размещена на сайте компании.

Как отмечает «Инфореактор», рекомендованная цена на Vesta выросла на 2,7% до 569 900 рублей, на Lada Granta — выросла на 10 тысяч рублей (2,6%), достигнув 399 900 тысяч рублей. Стоимость кроссовера Xray увеличилась на 15 тысяч рублей, достигнув 614 900 рублей и увеличившись на 2,5%.

В январе прошлого года стоимость моделей от «АвтоВАЗа» выросла примерно на 2% — в среднем цены на продукцию концерна увеличиваются один или два раза, в начале и середине года.

Ранее Ura.ru сообщало, что в России, по неофициальной информации, будет прекращен выпуск популярной модели Lada Priora.