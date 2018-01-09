Жители России с оптимизмом смотрят в будущее — опрос

Москва, 09 января. Согласно свежим исследованиям ВЦИОМ, жители России стали лучше оценивать ситуацию как в стране в целом, так и в своей личной жизни.

Как сообщают «Известия», согласно результатам проведенного в конце 2017-го года опроса, 73% граждан считают, что в России все хорошо, а 83% положительно оценили и свои персональные успехи.

Кроме того, оптимистичнее россияне стали смотреть и в будущее. Если индекс социальных ожиданий в 2015 году был на уровне -55 пунктов, то в 2017 находится на уровне -23 пункта. Треть респондентов полагают, что тяжелые времена остались позади.

«Самое трудное действительно позади. К тому же люди устали от социального пессимизма и больше его не хотят. Ожидания от будущего осторожны, но позитивны, а худшее нас уже не пугает», — заявил изданию политолог Константин Калачев.

Добавим, что опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился с 25 по 27 декабря 2017 года. Участие в нем приняли 1,8 тыс. человек.