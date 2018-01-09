18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пьяный житель Перми из ревности ударил ножом сожительницу
Новости Сирии
Сирия: боевики атаковали турецкий конвой в провинции Алеппо
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: боевики атаковали турецкий конвой в провинции Алеппо

    7:51  9 Января 2018  /обновлено: 7:51  09 Января 2018
    1123

    Сирия: боевики атаковали турецкий конвой в провинции Алеппо

    Москва, 9 января. Неизвестная группа боевиков атаковала турецкий конвой в районе деревни Зерзита недалеко от города Дарат Изза в провинции Алеппо.

    Об этом сообщили накануне оппозиционные сирийские СМИ. По их данным, в ходе атаки были уничтожены бронемашины с РПГ, есть погибшие и пострадавшие. Турецкие войска вели беспорядочную стрельбу, пишет сетевое издание Muraselon.

    Турецкая армия расположена в районе сирийского города Дарат Изза в рамках соглашений о деэскалации.

    Напомним, конфликт в Сирии начался в 2011 году. В декабре основные силы террористической организации ИГ1 (запрещена в РФ) на территории САР были разбиты при помощи российских войск. В связи с этим 11 декабря, как сообщало URA.RU, президент РФ Владимир Путин отдал указ о начале вывода военных РФ из Сирии. Российские военные базы в городах Тартус и Хмеймим продолжают функционировать с целью стабилизации обстановки в САР.

    При этом военные действия на территории Сирии продолжаются. Ранее сообщалось о том, что САА при поддержке ВКС РФ удалось освободить от боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещенная в РФ организация) 14 поселений Идлиба, также были ликвидированы 27 террористов ИГ (запрещенная в РФ организация) в Дейр-эз-Зоре.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #алеппо #турция #боевики
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      СМИ узнали о поставках российского газа в США

      10:12 9 Января 2018 34
      Читать
      7:39
      Сегодня

      КНДР на Олимпиаде в Южной Корее представит высокопоставленная делегация
      5:29
      Сегодня

      Начались переговоры между КНДР и Южной Кореей
      2:21
      Сегодня

      Полиция Москвы задержала участника «гонок на Gelandewagen» 2016 года
      22:42
      Вчера

      США продолжают снабжать оружием боевиков в Сирии – аналитик об атаке на базу «Хмеймим»
      20:42
      Вчера

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018 4288

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      5563

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      10770

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      10676

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      11554
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Сирия: САА сообщила о нанесении Израилем ударов под Дамаском

      Сирия: САА сообщила о нанесении Израилем ударов под Дамаском

      9:53   9 Января 2018
      2671
      Начались переговоры между КНДР и Южной Кореей

      Начались переговоры между КНДР и Южной Кореей

      5:29   9 Января 2018
      374
      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42   8 Января 2018
      4288
      Сирия: попытка террористов атаковать с БПЛА базы РФ в Хмеймиме и Тартусе была сорвана

      Сирия: попытка террористов атаковать с БПЛА базы РФ в Хмеймиме и Тартусе была сорвана

      17:56   8 Января 2018
      12548