Сирия: боевики атаковали турецкий конвой в провинции Алеппо

Москва, 9 января. Неизвестная группа боевиков атаковала турецкий конвой в районе деревни Зерзита недалеко от города Дарат Изза в провинции Алеппо.

Об этом сообщили накануне оппозиционные сирийские СМИ. По их данным, в ходе атаки были уничтожены бронемашины с РПГ, есть погибшие и пострадавшие. Турецкие войска вели беспорядочную стрельбу, пишет сетевое издание Muraselon.

Турецкая армия расположена в районе сирийского города Дарат Изза в рамках соглашений о деэскалации.

Напомним, конфликт в Сирии начался в 2011 году. В декабре основные силы террористической организации ИГ1 (запрещена в РФ) на территории САР были разбиты при помощи российских войск. В связи с этим 11 декабря, как сообщало URA.RU, президент РФ Владимир Путин отдал указ о начале вывода военных РФ из Сирии. Российские военные базы в городах Тартус и Хмеймим продолжают функционировать с целью стабилизации обстановки в САР.

При этом военные действия на территории Сирии продолжаются. Ранее сообщалось о том, что САА при поддержке ВКС РФ удалось освободить от боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещенная в РФ организация) 14 поселений Идлиба, также были ликвидированы 27 террористов ИГ (запрещенная в РФ организация) в Дейр-эз-Зоре.

1 Организация запрещена на территории РФ.