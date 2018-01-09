Продажи автомобилей премиум-класса в России упали на 0,4%

Москва, 09 января. В России по итогам 11 месяцев прошлого года на 0,4% упали продажи автомобилей премиум-класса.

Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», в период с 1 января по 30 ноября 2017 года в стране было продано 126 200 новых легковушек премиум-класса, что на 600 единиц меньше, чем за аналогичный период 2016-го.

Безусловным лидером продаж в этом сегменте остается германский Mercedes-Benz, продажи моделей которого в России за 11 месяцев прошлого года составили 32 375 авто (падение на 2,4%).

Вторую строчку своеобразного рейтинга продаж авто премиум-класса занимает еще один немецкий автопроизводитель BMW, который в отличие от Mercedes-Benz прибавил в продажах на 8,2% (27 227 автомобилей).

Замыкает тройку лидеров японский Lexus – 20 982 автомобилей (падение продаж на 2,9%). Также в топ-10 попали Audi, Land Rover, Volvo, Infiniti, Porsche, Jaguar и MINI.