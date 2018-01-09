Сеул предложил Пхеньяну провести встречи разделенных корейских семей

Токио, 9 января. Сеул предложил Пхеньяну провести встречи разобщенных в результате национального раскола родственников из Южной Кореи и КНДР.

Как передает Yonhap News Agency, встречу предложили организовать по случаю Нового года по лунному календарю (15 февраля).

Делегация Южной Кореи на переговорах с КНДР выступила за проведение переговоров по линии Красного Креста. Ранее КНДР заявила, что отправит на Олимпиаду в Южную Кореи высокопоставленную делегацию. Также Северная Корея дала оптимистический прогноз диалогу с Южной Кореей.

Ранее URA.ru писало, что между КНДР и Южной Кореей начались переговоры.