Число бюджетных билетов на ЧМ-2018 могут увеличить

Москва, 9 января. Число дешевых билетов на первенство мира — 2018 может возрасти. Оргкомитет «Россия-2018» ведет переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) об увеличении квоты 4-й категории пропусков для россиян.

На сегодняшний день стоимость самого дешевого абонемента на матчи группового этапа мундиаля составляет для российских болельщиков 1280 рублей. В общей сложности ФИФА выделила 350 тыс. таких билетов, пишут «Известия».

Порядка 210 тыс. из этих билетов были распределены уже на первой фазе продаж, а остальные 140 тыс. билетов поступили в продажу 5 декабря минувшего года.

Как рассказал генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин, российские фанаты, которым не повезет при распределении дешевых билетов на втором этапе продаж, все же могут рассчитывать на них в будущем.

«Увеличение количества билетов 4-й категории возможно», — заявил Сорокин.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.