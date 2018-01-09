КНДР на Олимпиаде в Южной Корее представит высокопоставленная делегация

Токио, 9 января. Северная Корея намерена послать высокопоставленную делегацию на Олимпиаду в город Пхенчхан в Южной Корее.

Как передает Yonhap News Agency, КНДР выразила готовность послать делегацию в Южную Корею, состоящую из высокопоставленных политиков. Также делегация КНДР дала оптимистический прогноз диалогу с Южной Кореей. Руководитель комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон (КНДР) призвал партнера из Южной Кореи преподнести подарок всем корейцам достижением хороших результатов в диалоге.

Ранее «Утро.ру» писало, что Ким Чен Ын восстановил связь с Южной Кореей.