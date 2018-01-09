Ракету «Ангара» сделают многоразовой и оснастят крыльями

Москва, 09 января. Российская ракета «Ангара» в самой ближайшей перспективе может стать многоразовой.

Как сообщают «Известия», разработкой многоразовой версии ракеты, а также оснащением ее крыльями занимаются в Центре имени Хруничева совместно с «Роскосмосом» и ОКБ имени Мясищева.

Разработка многоразовой ступени для ракеты легкого класса «Ангара-1.2» идет на предприятии во исполнение поручений президента и правительства Российской Федерации.

Как сообщили изданию, основной рассматриваемый вариант превращения ракеты «Ангара» в многоразовую — оборудование легкой версии носителя складывающимися крыльями.

Кроме того, как стало известно, эксперты изучают и другие варианты возвращения первой ступени: с помощью собственных двигателей, как на американской ракете Falcon 9 или посадка на парашюте.

