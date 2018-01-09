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Шарапова может вернуться в элиту мирового тенниса — Тарпищев
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    Шарапова может вернуться в элиту мирового тенниса — Тарпищев

    7:42  9 Января 2018  /обновлено: 7:42  09 Января 2018
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    Шарапова может вернуться в элиту мирового тенниса — Тарпищев

    Москва, 9 января. Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что российская спортсменка Мария Шарапова способна вернуться в элиту мирового тенниса.

    По словам президента ФТР, «попадание в топ-10 — не самоцель для Шараповой».

    Он отметил, что по качеству игры во второй половине минувшего года 30-летняя теннисистка выступала очень неплохо. Тарпищев добавил, что в отсутствие американки Серены Уильямс, которая посвятила себя на время семье, в теннисе появилось много талантливых спортсменок, а для Шараповой — это несомненный плюс, пишут «Известия».

    Шарапова может вернуться в элиту мирового тенниса — Тарпищев

    «За счет своего характера она выиграла много важных матчей в своей карьере. Поэтому в начале года, если Шарапова будет выигрывать много игр, нужно избежать травматизма. Если ей это удастся, скорее всего, она вновь будет в элите мирового тенниса», — считает глава ФТР.

    Напомним, ранее Шарапова поднялась на 12 строчек в рейтинге и теперь занимает 47-ю позицию.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #спорт #шарапова #тарпищев #теннис #фтр
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