Роспотребнадзор разрешит оставить жителей московских новостроек без солнца

Москва, 9 января. По новым санитарно-эпидемиологическим нормам для московских новостроек могут серьезно сократить необходимый уровень инсоляции — то есть количество часов, в течение которых солнце заглядывает в квартиры. Проект изменений в СанПиН для Москвы в настоящее время разрабатывается в Роспотребнадзоре.

По новым требованиям сокращается обязательное количество солнечных часов в многоэтажных новостройках — причем как в квартирах, так и на детских площадках. Кроме того, предполагается разрешить создавать автомобильные парковки на первых этажах зданий.

«Санитарные правила для московской агломерации актуализируются в связи с урбанизацией», — приводят «Известия» ответ на запрос в Роскомнадзор по поводу изменения СанПиНов.

Как отмечают эксперты, изменения связаны с планами масштабной застройки в рамках проекта реновации жилых площадей в Москве — «земля дорогая, нужно вписываться в бюджет, плотность застройки повышена», отмечает эксперт из Российской академии архитектурных и строительных наук. Он отметил, что изменения могут отрицательно сказаться на москвичах — предполагается, что нехватка солнца может приводить к ряду заболеваний, в том числе опасных.