Российские военные сказали Windows «прощай»

Москва, 9 января. Минобороны России поставит на служебные компьютеры операционную систему российского производства. Как пишет газета «Известия», ведомство решило перевести все служебные компьютеры на операционную систему Astra Linux.

Отмечается, что создателем отечественной системы является московская компания «РусБИТех».

На следующем этапе новая операционная система будет загружена на специальные служебные смартфоны и планшеты. Как добавили в ведомстве, первые пакеты Astra Linux для тестирования в войсках поступят в 2018 году.

Ранее издание «Ридус» писало, к чему приводит обновление Windows 10. К бесконечному синему экрану смерти (Blue Screen of Death — BSoD) стало приводить недавно вышедшее обновление безопасности для Windows 10, которое было призвано исправить 62 уязвимости. Жалобы на постоянные перезагрузки системы и появление BSoD стали поступать от пользователей вскоре после выхода апдейта KB4041676.