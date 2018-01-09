Донбасс: ВСУ один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

Луганск, 9 января. Киевские военные один раз за минувшие сутки обстреляли территорию Луганской народной республики (ЛНР). Об этом рассказали в пресс-службе народной милиции ЛНР.

По данным оборонного ведомства республики, киевские солдаты за прошедший день один раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции народной милиции из минометов.

Также в луганском ведомстве сообщили, что обстрелам подверглись позиции народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Нижнее Лозовое. Уточняется, что всего по территории ЛНР было выпущено около восьми мин.

В настоящее время информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории ЛНР около 20 снарядов.

Напомним, контактная группа по мирному урегулированию ситуации в Донбассе согласовала в столице Белоруссии режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Однако украинская сторона постоянно нарушает режим перемирия, обстреливая территории ДНР и ЛНР.