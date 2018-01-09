США потеряли связь с секретным правительственным спутником Zuma

Москва, 9 января. США утратили связь с секретным правительственным спутником Zuma, запущенным накануне.

Об этом сообщается в Twitter BNN.

«Высокоспециализированный американский спутник-шпион мог полностью утратить связь с Землей после того, как он не смог достичь орбиты», — говорится в сообщении.

#BREAKING: Highly classified U.S. Spy satellite is presumed to be a total loss after it failed to reach orbit atop a SpaceX on Sunday. — BreakingNNow (@BreakingNNow) January 9, 2018

Причины потери связи не уточняются, пишут «Известия».

Напомним, накануне американская компания SpaceX произвела запуск ракеты-носителя Falcon 9 с секретным спутником Zuma с мыса Канаверал в штате Флорида. Запуск стал первым в 2018 году.