Западные СМИ рассказали, почему шведы не стремятся вступать в НАТО

Москва, 9 января. Лишь 40% шведов стремятся к вступлению в НАТО, что на 4% меньше, чем в прошлом году. Об этом говорит опрос Dagens Nyheter и компании Ispos.

Как пишет RT, ссылаясь на Dagens Nyheter, при этом граждане считают, что НАТО обратится за помощью к Швеции, если это понадобится. Даже при том, что страна не входит в Североатлантический альянс, почти половина шведов рассчитывает на помощь блока, если над страной нависнет угроза военного конфликта. Больше всего этой точки зрения придерживаются противники членства в НАТО.

Как передает издание, по этому вопросу можно наблюдать два направления: шведы начали меньше стремиться в НАТО, они также начали больше полагаться на военный потенциал собственной страны.

Сейчас 44% шведов не хотят вступать в НАТО. 2016 году этот показатель составил 40%.

Ранее URA.ru писало, что Россию обвинили в подготовке к войне против Европы и НАТО.

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