Рабочая лошадь: в Белом доме объяснили, почему Трамп не будет проходить осмотр у психиатра

Вашингтон, 9 января. Традиционный медицинский осмотр американского президента Дональда Трампа не будет включать в себя психиатрическую оценку состояния здоровья. Об этом рассказал заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

По информации издания The Hill, Гидли отрицательно ответил на вопрос, включен ли психиатр в программу медицинского осмотра.

По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома, у главы Соединенных Штатов «острый ум», передает RT.

Asked on Air Force One why Trump chose the words "stable genius" to describe himself, spokesman Hogan Gidley said: "Well, most of the press calls him unstable and stupid." Gidley also said POTUS is "sharp as a tack. He is a workhorse. He demands his staff to be the same way." — David Martosko (@dmartosko) January 8, 2018

«Он — рабочая лошадь и требует, чтобы его работники были такими же», — заявил он.

Напомним, медицинский осмотр пройдет в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.

Ранее американский миллиардер Трамп заявил, что на протяжении всей жизни одними из его ключевых качеств были психическая устойчивость и ум.