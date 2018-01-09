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Рабочая лошадь: в Белом доме объяснили, почему Трамп не будет проходить осмотр у психиатра
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    Рабочая лошадь: в Белом доме объяснили, почему Трамп не будет проходить осмотр у психиатра

    7:21  9 Января 2018  /обновлено: 7:21  09 Января 2018
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    Рабочая лошадь: в Белом доме объяснили, почему Трамп не будет проходить осмотр у психиатра

    Вашингтон, 9 января. Традиционный медицинский осмотр американского президента Дональда Трампа не будет включать в себя психиатрическую оценку состояния здоровья. Об этом рассказал заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

    По информации издания The Hill, Гидли отрицательно ответил на вопрос, включен ли психиатр в программу медицинского осмотра.

    По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома, у главы Соединенных Штатов «острый ум», передает RT.

    «Он — рабочая лошадь и требует, чтобы его работники были такими же», — заявил он.

    Рабочая лошадь: в Белом доме объяснили, почему Трамп не будет проходить осмотр у психиатра

    Напомним, медицинский осмотр пройдет в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.

    Ранее американский миллиардер Трамп заявил, что на протяжении всей жизни одними из его ключевых качеств были психическая устойчивость и ум.

    Автор: Дана Балан
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    #сша #трамп #белый дом #психиатр
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