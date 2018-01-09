Росгвардия создаст спецназ по борьбе с беспилотниками после атаки в Сирии

Москва, 9 января. У российских правоохранительных органов могут появиться особые подразделения, которые будут заниматься борьбой с радиоуправляемыми дронами, которые могут быть использованы для шпионажа или террористических акций. Борцы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) могут быть сведены в штатные подразделения на базе Росгвардии.

В настоящее российские ведомства работают над универсальным решением, которое бы позволяло идентифицировать и выводить из строя любые виды виды беспилотных аппаратов.

«Этот вопрос пока прорабатывается. Военнослужащие центра специального назначения занимаются изучением этой проблемы совместно с Минобороны, ФСБ и ФСО, — отметил первый замдиректора Росгвардии Сергей Меликов в беседе с газетой «Известия». — Если поймем, что требуется создание отдельного подразделения с группой специалистов, то, конечно, будем создавать».

Напомним, агенство Ura.ru сообщало о том, что в ночь на 6 января одна из действующих в Сирии террористических группировок атаковала с помощью беспилотников авиабазу ВКС РФ «Хмеймим».