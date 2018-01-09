Делегация КНДР дала оптимистический прогноз диалогу с Южной Кореей

Токио, 9 января. Глава делегации КНДР на переговорах с Южной Кореей выразил оптимизм по поводу их итогов.

Как пишет Yonhap News Agency, руководитель комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон (КНДР), ответил на вопрос о перспективах переговоров. Он заявил, что «все будет хорошо».

Политик призвал партнера из Южной Кореи преподнести подарок всем корейцам достижением хороших результатов в диалоге.

Также министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мен Гюн встретил делегацию КНДР, состоящую из пяти человек. Он поздравил их с наступлением 2018 года.