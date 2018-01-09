Украинский генерал рассказал о роли Путина в обмене пленными в Донбассе

Киев, 9 января. Украинский генерал Александр Кихтенко заявил, что Россия выполняет Минские соглашения.

В прямом эфире NewsOne он рассказал, что Москве принадлежит главная заслуга в обмене пленными перед Новым годом. Экс-командующий Внутренними войсками МВД Украины уверен, что президент России Владимир Путин внес большой вклад в то, что украинские военные были переданы родным в декабре 2017 года.

По словам Кихтенко, без распоряжения Путина «никакого бы освобождения не было бы». Также он подчеркнул, что «это понимают абсолютно все».

Также украинский генерал добавил, что Путин показал миру, как Россия выполняет Минские соглашения.

Кихтенко выразил свое негодование по поводу того, что Киев эти соглашения до сих пор не выполняет.

Напомним, в конце декабря состоялся обмен пленными. Киеву передали 73 человека, ДНР и ЛНР — 165 и 73 соответственно. Ранее патриарх Кирилл рассказал о роли РПЦ в обмене пленными в Донбассе.