Белый дом не стал комментировать сообщения о возможном допросе Трампа
Вашингтон, 09 января. Адвокат, представляющий интересы Дональда Трампа, отказался комментировать сообщения о возможном допросе президента США.
«Белый дом не комментирует связи с офисом спецпрокурора из уважения к нему и проводимому им процессу расследования», — цитирует «Интерфакс» юриста Тая Кобба.
Напомним, что специальный прокурор, который расследует дело о якобы вмешательстве России в президентские выборы в Соединенных Штатах, намерен в самое ближайшее время опросить Дональда Трампа.
Как сообщают американские СМИ, президент США выступает против допроса, что называется — «лицом к лицу», а согласен отвечать на вопросы Роберт Мюллера лишь в письменном виде.
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