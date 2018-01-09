Белый дом не стал комментировать сообщения о возможном допросе Трампа

Вашингтон, 09 января. Адвокат, представляющий интересы Дональда Трампа, отказался комментировать сообщения о возможном допросе президента США.

«Белый дом не комментирует связи с офисом спецпрокурора из уважения к нему и проводимому им процессу расследования», — цитирует «Интерфакс» юриста Тая Кобба.

Напомним, что специальный прокурор, который расследует дело о якобы вмешательстве России в президентские выборы в Соединенных Штатах, намерен в самое ближайшее время опросить Дональда Трампа.

Как сообщают американские СМИ, президент США выступает против допроса, что называется — «лицом к лицу», а согласен отвечать на вопросы Роберт Мюллера лишь в письменном виде.