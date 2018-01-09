Россиянин, тайка и кореец погибли в ДТП с мотоциклом в Таиланде

Паттайя, 9 января. Три человека погибли в результате дорожного происшествия неподалеку от Паттайи, одного из главных курортов Таиланда — мотоцикл, за рулем которого находился турист из России, врезался в человека. Водитель и пассажир мотоцикла погибли вместе с пешеходом.

Как сообщает тайское новостное агентство Nation, 22-летний россиянин по имени Александр Захаров находился за рулем мощного мотоцикла Kawasaki Z900. У него за спиной сидела молодая гражданка Таиланда, чья личность пока не установлена.

ДТП произошло около 12.10 по местному времени. Свидетели сообщили полиции, что мотоцикл двигался на большой скорости и врезался в одного из группы южнокорейских туристов, которые пересекали узкую улицу неподалеку от набережной.