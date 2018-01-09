Кокосам в России прописали ГОСТ

Москва, 09 января. Кокосам в России разработали и приняли ГОСТ, который начнет действовать на территории стран Евразийского экономического союза с 1 июля текущего года.

Как говорится в документе, разработанном специалистами НИЦ «Кубаньагростандарт», «мякоть ореха должна быть белого или кремово-белого цвета, а жидкость внутри него — прозрачной и сладкой, без желтоватых капель масла».

Кроме того, в ГОСТе прописано, что «массовая доля жидкости должна составлять не менее 95%. Транспортная тара, в которой перевозят партию кокосов, должна быть промаркирована знаком «Скоропортящийся груз».

«Внедрение стандарта позволит установить единые требования к качеству свежих кокосовых орехов, а также однозначно трактовать и четко предъявлять требования к этой продукции», — цитирует сообщение Росстандарта «Известия».

Добавим, что Россия импортирует кокосы из ряда государств, в числе которых — Индия, Шри-Ланка и Таиланд. По данным ФТС, ежегодно наша страна закупает порядка 14 тысяч тонн кокосовых орехов.