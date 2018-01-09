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Россия
Кокосам в России прописали ГОСТ
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    Кокосам в России прописали ГОСТ

    6:39  9 Января 2018  /обновлено: 6:39  09 Января 2018
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    Кокосам в России прописали ГОСТ

    Москва, 09 января. Кокосам в России разработали и приняли ГОСТ, который начнет действовать на территории стран Евразийского экономического союза с 1 июля текущего года.

    Как говорится в документе, разработанном специалистами НИЦ «Кубаньагростандарт», «мякоть ореха должна быть белого или кремово-белого цвета, а жидкость внутри него — прозрачной и сладкой, без желтоватых капель масла».

    Кроме того, в ГОСТе прописано, что «массовая доля жидкости должна составлять не менее 95%. Транспортная тара, в которой перевозят партию кокосов, должна быть промаркирована знаком «Скоропортящийся груз».

    «Внедрение стандарта позволит установить единые требования к качеству свежих кокосовых орехов, а также однозначно трактовать и четко предъявлять требования к этой продукции», — цитирует сообщение Росстандарта «Известия».

    Добавим, что Россия импортирует кокосы из ряда государств, в числе которых — Индия, Шри-Ланка и  Таиланд. По данным ФТС, ежегодно наша страна закупает порядка 14 тысяч тонн кокосовых орехов.

    Автор: Константин Терехов
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    #гост #кокос
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