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Физики нашли путь в четвертое измерение
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    Физики нашли путь в четвертое измерение

    6:40  9 Января 2018  /обновлено: 6:41  09 Января 2018
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    Физики нашли путь в четвертое измерение

    Вашингтон, 9 января. Физики Университета штата Пенсильвания нашли путь в четвертое измерение.

    Как следует из статьи, опубликованной в журнале Nature, ученые опирались на результате исследования, за которое в 2016 году была вручена Нобелевская премия. Используя лазеры, специалисты создали двухмерные структуры. Эсперты добились результата, напомнившего квантовый эффект Холла.

    Как рассказали физики, трехмерные предметы отбрасывают двухмерные тени, по которым можно судить о форме этих предметов. После сложных вычислений ученые пришли к выводу, что трехмерные объекты могут быть «тенью» четырехмерных объектов.

    Таким образом они приблизились к пониманию четырехмерного пространства.

    Физики нашли путь в четвертое измерение

    Автор: Алия Садыкова
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